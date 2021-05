Calciomercato Milan | Addio Napoli: proposto ai rossoneri

Torna di moda, per il Milan, il nome di Nikola Maksimovic per la difesa. Il centrale classe 1991 è in scadenza di contratto e vorrebbe continuare a giocare in Serie A. Non ci sono solo i rossoneri sulle sue tracce

Anche il Milan guarda al mercato dei parametri zero. Le occasioni non mancano ma prima bisognerà capire da dove la squadra di Pioli ripartirà. Da domenica sera, dopo il match contro l’Atalanta, tutto sarà molto chiaro. Maldini e Massara saranno chiamati a chiudere il discorso legato ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu e poi penseranno ai rinforzi.

Si farà chiarezza anche sul futuro di Fikayo Tomori. Il desiderio sia del calciatore, che dell’intero staff tecnico, è quello di confermare il giocatore ma servono 28 milioni di euro, da versare nelle casse del Chelsea, che non ha alcuna intenzione di fare sconti. I soldi della Champions League, chiaramente, potrebbero favorire la trattativa ma i rossoneri potrebbero incassare ciò che serve per il difensore inglese dalla cessione di Alessio Romagnoli.

Il capitano è diventato di fatto una riserva di Tomori e Kjaer e in estate potrebbe cambiare aria, visto anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. L’accordo è lontano dall’essere trovato e un addio nei prossimi mesi sempre più probabile. Trattare con Mino Raiola non è per nulla facile e le richieste – secondo gli ultimi rumors – sarebbero davvero importanti: si parla di sei milioni di euro netti a stagione. Difficile che il Milan accetti di firmare a queste condizioni. Facile pensare ad un addio a circa 25/30 milioni di euro.

Erede di Romagnoli

Il Milan, in caso di cessione di Romagnoli, sarebbe chiamato a trovare un nuovo difensore, che possa affiancare i due titolari. Torna così di moda il nome di Maksimovic, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il contratto con il Napoli. Il difensore – come raccontato Alessandro Jacobone, sul proprio profilo – sarebbe stato proposto al club rossonero. Un’idea che potrebbe decollare soprattutto con l’addio del capitano.

Maksimovic, però, non è stato proposto solo al Milan. Il giocatore, nell’ultimo periodo, è stato accostato anche all’Inter e ai due club della Capitale, Roma e Lazio.