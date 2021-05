Calciomercato Milan, Di Marzio: “Il rinnovo di Kessie una priorità”

Secondo il giornalista, quella di trattenere il giocatore è una questione di primo piano, a prescindere dalla Champions.

Gianluca di Marzio è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare del tema rinnovi in casa Milan. L’esperto di calciomercato ha sottolineato che in questo momento la questione primaria rimane la gara di domenica sera con l’Atalanta che può cambiare totalmente le strategie di mercato. Nonostante questo, il club ha necessità di risolvere la situazione Kessie prima possibile.

Come sappiamo, i contatti cui si riferisce Di Marzio erano avvenuti qualche settimana fa. L’ivoriano, tramite il suo agente George Atangana, aveva fatto pervenire alla società una richiesta di 5 milioni di euro annui, a fronte dei 2,2 percepiti attualmente. La sensazione è che si possa trovare un’intesa a metà strada.

Kessie, il Milan vuole convincerlo a restare

L’obiettivo è trattenere il giocatore, troppo importante per il gioco di Pioli. E non solo per le 12 reti messe a segno quest’anno, tra campionato ed Europa League. È cosa nota che Kessiè piaccia in Premier League. Il Chelsea sarebbe interessato al centrocampista, anche nell’ottica dell’operazione Tomori, ma il Milan non vuole assolutamente privarsi del suo miglior centrocampista. “Quella di trattenere Kessié, però, è una priorità, quindi faranno di tutto per trovare un accordo” specifica lo stesso Di Marzio.

La società rossonera si è già sbilanciata in altre occasioni per tenere i pezzi migliori, convinta che questa sia la strada giusta per crescere. È attesa quindi una nuova offerta per convincere il calciatore a sposare ancora il progetto: “Il Milan ha dimostrato che anche nei casi di Calhanoglu e Donnarumma, che comunque è andato al di là di alcuni parametri e paletti, offrendo anche più di quanto guadagnano oggi questi calciatori”