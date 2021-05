Europeo Under 21, Francia e Spagna convocano due giocatori del Milan

Brahim Diaz e Pierre Kalulu convocati da Spagna e Francia per l’Europeo Under 21, che verrà disputato in Slovenia e Ungheria.

Al termine dei campionati si disputerà anche l’Europeo Under 21, che avrà luogo in Ungheria e Slovenia. Tra le nazionali partecipanti al torneo anche l’Italia.

Vedremo all’opera tanti giovani interessanti che, anche in virtù del loro rendimento nella competizione, potranno poi diventare protagonisti di trattative nel calciomercato estivo. È capitato più volte questo scenario.

Tra coloro che saranno impegnati all’Europeo ci sono anche calciatori che oggi indossano la maglia del Milan. Nella giornata odierna la Francia ha comunicato ufficialmente che Pierre Kalulu è tra i convocati della nazionale Under 21 per prendere parte al campionato europeo. Il difensore ex Lione non ha avuto tanto spazio in rossonero, ma quando ha giocato ha comunque mostrato buone qualità.

Stessa sorte per Brahim Diaz, chiamato dalla Spagna. Lui è di proprietà del Real Madrid, ma questa stagione l’ha trascorsa al Milan con la formula del prestito secco. A breve i club dovrebbero incontrarsi per discutere del futuro del fantasista malagueño. Da non escludere il prolungamento del prestito per un’altra stagione.

L’Europeo Under 21 in Ungheria e Slovenia prenderà il via il 31 maggio. La finale si disputerà il 6 giugno allo stadion Ljudski vrt di Maribor.