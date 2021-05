Gasperini contro il Milan: i precedenti dal 2007, le sfide con l’Atalanta

Atalanta-Milan di domenica 23 maggio sarà la 25esima sfida in carriera di Gian Piero Gasperini contro i rossoneri. Comunque vada a finire, il match spariglierà l’attuale score dell’allenatore atalantino nei precedenti

Gian Piero Gasperini e il Milan si incroceranno per la 25esima volta nella sfida di domenica 23 maggio valida per l’ultima giornata di campionato. Se si esclude un altro precedente – che citeremo di seguito – il prossimo sarà certamente il più importante, un match decisivo nel quale le due compagini duelleranno per i rispettivi obiettivi, la qualificazione in Champions per il Milan, il secondo posto mai raggiunto nella storia del club per l’Atalanta.

Con 24 confronti diretti finora, il Milan è il quarto avversario maggiormente affrontato da Gasperini in carriera. Al primo posto c’è la Juventus con 30, seguita da Napoli e Fiorentina a 27 e da un terzetto a 25 composto da Torino, Roma e Lazio. Gasp ha incrociato i rossoneri con quattro squadre: Genoa, Palermo, Inter e Atalanta.

ll primo confronto, in Serie A, il 26 agosto 2007 alla prima giornata di campionato in un Genoa-Milan 0-3 con le reti, tutte nel primo tempo, di Ambrosini e la doppietta di Kakà. Una vittoria beneaugurante per i rossoneri che, la settimana seguente, si imposero 1-3 sul Siviglia nella finale di Supercoppa Europea a Montecarlo.

Leggi anche

Gasperini, il bilancio contro il Milan

Da quella prima partita, l’attuale score di Gasperini contro il Milan è di assoluta parità con 8 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Tra quest’ultima la più significativa è sicuramente quella arrivata nella finale di Supercoppa 2011 a Pechino con il Milan vincitore sull’Inter 2-1. Un’esperienza brevissima quella in nerazzurro per Gasp che sarebbe stato esonerato poco dopo l’inizio del campionato e sostituito da Ranieri.

Sia con l’Inter che con il Palermo, Gasperini ha affrontato un’unica volta il Milan. Con i rosanero, un 2-2 in rimonta al Barbera in un turno infrasettimanale con i gol di Montolivo ed El Shaarawy ad annullare il doppio vantaggio siglato da Miccoli e Brienza. Significativa una vittoria con il Genoa con l’1-3 a San Siro del 29 aprile 2015 che, di fatto, ha sancito la fine dell’esperienza sulla panchina rossonera di Pippo Inzaghi.

Con l’Atalanta finora sono 9 i precedenti con un bilancio di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. Di seguito l’elenco completo dei match finora disputati:

17 dicembre 2016: Milan-Atalanta: 0-0

13 maggio 2017: Atalanta-Milan 1-1

23 dicembre 2017: Milan-Atalanta: 0-2

13 maggio 2018: Atalanta-Milan 1-1

23 settembre 2018: Milan-Atalanta 2-2

16 febbraio 2019: Atalanta-Milan 1-3

22 dicembre 2019: Atalanta-Milan 5-0

24 luglio 2020: Milan-Atalanta 1-1

23 gennaio 2021: Milan-Atalanta 0-3