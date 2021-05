Atalanta-Milan 0-2, altra vittoria in trasferta: è record in Serie A

Il Milan a Bergamo si prende Champions League e record di vittorie in trasferta in Serie A. Numeri impressionanti della squadra rossonera.

Il Milan ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta e si tratta della 16esima vittoria in trasferta nella Serie A 2020-2021. Ha stabilito un nuovo record nel campionato italiano. Nessuna squadra prima aveva vinto così tante partite esterne nel nostro Paese.

Solamente Real Madrid e Manchester City in Europa sono riuscite a ottenere altrettanti successi in trasferta in passato. Un primato importante per il Milan, che stasera festeggia anche la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo tanti anni, i rossoneri finalmente tornano nella competizione che li ha visti gioire molte volte in passato.

Non facile per il Milan battere l’Atalanta a Bergamo, ma l’impresa è riuscita. Quella di Gian Piero Gasperini era l’unica squadra che il Diavolo non era riuscito ancora a battere.