Bologna-Juve, clamoroso: Cristiano Ronaldo in panchina

Cristiano Ronaldo parte dalla panchina per la partita Bologna-Juve, in programma questa sera alle ore 20:45

Una scelta clamorosa quella di Andrea Pirlo per la partita di questa sera Bologna–Juve, decisiva per l’accesso o meno in Champions League. L’allenatore ha deciso di escludere dalla formazione titolare Cristiano Ronaldo, stando a quanto filtra dalla società “perché stanco dopo i tanti impegni dell’ultimo periodo“. Sicuramente è una motivazione che convince poco: uno come Ronaldo fuori nella partita più importante della stagione fa particolarmente strano.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio​.

All. Mihajlovic

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.​

All. Pioli