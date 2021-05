Calhanoglu si tinge di rossonero: messaggio social

Nuovo post di Hakan Calhanoglu su Instagram. Il centrocampista turco sembra intenzionato a giocare la Champions League con la maglia del Milan

Tornano a tingersi di rossonero i social di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco ha voluto festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League, con un post su Instagram: il numero dieci, vestito con la maglia del Diavolo, della stagione 2021/2022 è in bella mostra con la Champions. Significativa anche la frase, ad accompagnare la foto, “Siamo tornati”.

Sembra un chiaro messaggio legato al suo futuro. Come detto tante volte, la Champions avrebbe potuto dare una spinta ai calciatori a rinnovare i propri contratti e potrebbe essere così per Calhanoglu. Non resta che attendere la prossima settimana perché c’è voglia di fare chiarezza, una volta per tutte, prima che inizi l’Europeo.