Kessie: “Che bello tornare in Champions. I rigori non mi pesano”

Le dichiarazioni di Franck Kessie, autore degli ultimi due decisivi gol che mandano il suo Milan in Champions League.

Il ‘professore’ ha ancora una volta lasciato il segno, anzi due. Franck Kessie è stato il match-winner di Atalanta-Milan, con due rigori trasformati con freddezza. In un match che ha segnato il sorpasso in classifica dei rossoneri, al secondo posto. I bergamaschi chiudono invece terzi.

Interpellato da Milan TV nel post-partita, Kessie ha parlato così delle sue emozioni: “Sono molto contento ed emozionato, è bello tornare in Champions dopo 7 anni che mancava. Ringrazio la società ed i compagni, era importante vincere e ripartiamo da questo successo”.

I rigori pesanti non sono stati falliti stavolta: “E’ normale che in partite come queste certi palloni pesino. Però le opzioni sono due: o la palla va dentro o va fuori. Ma questa cosa non mi fa paura”.

Sui meriti del secondo posto finale: “Squadra, tifosi e società. Hanno tutti il merito di questa vittoria e questo traguardo. Siamo orgogliosi e sappiamo di dover continuare su questa strada e crescere ancora. Il percorso è ancora lungo”.