Napoli, De Laurentiis esonera Gattuso via social: “Gli auguro il meglio”

La decisione di Aurelio De Laurentiis di esonerare Rino Gattuso al termine di Napoli-Verona, confermata sui social.

Grande delusione per il Napoli, che si è lasciato sfuggire una qualificazione in Champions League che sembrava praticamente cosa fatta. L’1-1 con l’Hellas Verona in casa favorisce invece il sorpasso della Juventus, che chiude al quarto posto.

E con la Champions sfumata salta anche la panchina di Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli ha ricevuto l’annuncio dell’esonero ufficialmente tramite social, direttamente dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il patron ha scelto di utilizzare Twitter per dare l’annuncio.

“Felice di aver trascorso due anni con te, ti auguro successi ovunque tu vada” – ha scritto De Laurentiis poco fa, con sorprendente tempismo a pochi minuti dal termine della stagione e dal deludente quinto posto finale del suo Napoli.

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021

Il Napoli dunque è uno dei club che cambierà guida tecnica. Gattuso nel frattempo è molto ambito e non avrà difficoltà a trovare un’altra sistemazione: Fiorentina, Juventus e Lazio sono sulle sue tracce.