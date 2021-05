Calciomercato Milan, Pioli traccia l’identikit | L’acquisto per la Champions!

Stefano Pioli guarda al futuro. Il tecnico sembra avere le idee chiare su cosa serva per rafforzare il suo Milan nella prossima stagione quando si giocherà la Champions

Il Milan torna in Champions League. I rossoneri, secondi in classifica, esultano. Ora si può programmare il futuro: serve fare chiarezza sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu ma bisogna rafforzare la squadra per non farsi trovare impreparati in Europa.

Stefano Pioli, nel corso dell’intervista a Sky Sport, nel post gara contro l’Atalanta, si è così espresso: “Non abbiamo fatto tanti uno contro uno nell’ultima parte di campo. In quello siamo sotto alla metà della media del campionato, quindi qualche giocata individuale ci è mancata e questo pesa sui risultati della squadra“.

Il mister sembra davvero avere le idee chiare su cosa possa occorrere per migliorare la rosa: è evidente che serva un calciatore, magari esterno, che sia capace di saltare l’uomo. In effetti sembra sia proprio questo ciò di cui ha bisogno questa squadra per fare un salto di qualità importante. Nel calcio di oggi è importante che le ali siano molto prolifiche e il Milan di oggi non ne ha. L’esterno che segna di più è Theo Hernandez, il terzino. Saelemaekers è un uomo di grande quantità e corsa ma ha pochi gol nelle gambe: è molto giovane e può migliorare in questo, ma intanto c’è una Champions da giocare ed è fondamentale pensare di fare qualcosa in quel ruolo. Probabile l’addio di Castillejo, che sembra voler tornare in Spagna e non è più nei piani del club.