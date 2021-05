Gazidis, messaggio ai tifosi del Milan: “Vogliamo rendervi orgogliosi”

Gazidis commenta il ritorno in Champions League del Milan e rassicura i tifosi del Milan sui piani futuri del club, sottolineando il loro ruolo.

Il ritorno in Champions League del Milan è un successo di tutto il club, i meriti vanno divisi per ogni sua componente. Difficile ottenere un simile risultato senza un ambiente forte e compatto.

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha così commentato il traguardo raggiunto: «Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto un importante primo risultato per il nostro Club. È solo l’inizio di un percorso ambizioso e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, con la stessa determinazione e con l’obiettivo di rendere orgogliosi i nostri meravigliosi e appassionati tifosi, che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili».

Gazidis rassicura i tifosi del Milan su fatto che la qualificazione Champions sia solo un primo passo del progetto che riporterà il club ai vertici europei. C’è voglia di tornare al top e questo risultato sarà di grande aiuto per i futuri obiettivi.

🗣️ “We’re happy to have achieved the Club’s first goal. It’s just the beginning of our ambitious path, now we should keep on working together with determination. The amazing Rossoneri fans never stopped supporting us, our duty is to make them proud.”#BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/2FNP11OVL3

— AC Milan (@acmilan) May 24, 2021