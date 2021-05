Lutto per Ancelotti: morta Luisa, la ex moglie

È morta Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti. La donna si è spenta a causa di una grave malattia. Aveva due figli con il tecnico

Una brutta notizia per Ancelotti e i suoi figli. L’ex moglie, Luisa Gibellini è morta oggi dopo aver combattuto per tanto tempo con la malattia. I due erano stati sposati per ben 25 anni e avevano divorziato soltanto nel 2010.

Molti ricordano che quando Carletto allenava il Milan, spesso Luisa lo trasportava da Milanello attraverso un elicottero per facilitarne gli spostamenti, e quindi dare più margine al tempo che il tecnico passava con la famiglia. La donna era munita del brevetto da pilota.

L’aggravarsi delle condizioni di Luisa hanno portato Ancelotti a tornare subito in Italia nella giornata di ieri, dopo la sconfitta del suo Everton in trasferta contro il City. I due figli avuti con la Gibellini sono tornati insieme al padre, dato che entrambi vivono con lui a Liverpool.

La redazione di MilanLive.it è vicina ad Ancelotti e alla sua famiglia.