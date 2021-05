Milan, la lettera di Gazidis: “Stagione entusiasmante, ma è solo l’inizio”

La lettera dell’amministratore delegato Ivan Gazidis dedicata a tutti i collaboratori ed i dipendenti al termine della stagione.

Grande entusiasmo finalmente in casa Milan. Il club rossonero celebra la qualificazione in Champions League e dunque il ritorno al grande calcio europeo dopo 7 anni dall’ultima volta. Tutti in società possono brindare e programmare il futuro con ottimismo.

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha voluto ringraziare e salutare tutti i collaboratori dell’A.C. Milan, i dipendenti e gli addetti ai lavori, al termine di questa lunga e positiva annata. Il dirigente ha pubblicato e spedito una lettera scritta di suo pugno.

“Gentile Collega, dopo una serata entusiasmante, per chi ama i colori rossoneri, con straordinaria felicità concludiamo una stagione emozionante entrando in Champions League, con tutti i nostri Team. In un momento storico difficile per chiunque nel mondo, compreso tutti i milanesi e i milanisti, siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto tutti insieme questo importante traguardo per il Club”.