Milan, ultima offerta per Calhanoglu | Pressing dal Qatar!

Il Milan sarebbe pronto a presentare un’altra ed ultima offerta ad Hakan Calhanoglu per il rinnovo. L’Al Duhail spinge per averlo

Ancora in bilico la situazione di Hakan Calhanoglu col Milan. Il turco tra poco più di un mese vedrà scadere il suo contratto in rossonero e le parti sembrano ancora distanti per l’agognato rinnovo. Come ormai è bene risaputo il Milan ha offerto al trequartista un rinnovo di contratto di 4 milioni a stagione. Ma il suo agente, Gordon Stipic richiede una somma vicina ai 5-6 milioni di euro.

Come riporta il noto giornalista Nicolò Schira, il club rossonero è pronto a presentare un’ultima offerta per tentare di trattenere Hakan tra le sue fila. Non si conosce ancora l’entità di quest’ultima proposta. Lo stesso giocatore ha dichiarato oggi ad un media turco di non aver ancora preso nessuna decisione per il suo futuro ma che il Milan è comunque molto speciale per lui.

Ieri è arrivata la qualificazione alla Champions League per i rossoneri, e questa sembrava essere il tassello mancante dato che Calhanoglu vorrebbe giocare l’importante competizione europea il prossimo anno. Nella serata di ieri, dopo la vittoria contro l’Atalanta, il numero 10 ha festeggiato con immensa gioia il traguardo raggiunto. Ma adesso bisogna comprendere cosa ne sarà del suo futuro.

Schira ha inoltre dato ulteriori dettagli sulla prospicua offerta che Calhanoglu ha ricevuto dal Qatar, precisamente dall’Al Duhail.

Calhanoglu, 8 milioni a stagione per lasciare il calcio europeo

Il noto giornalista di calciomercato ha informato che l’Al Duhail, noto club del Qatar, avrebbe offerto ad Hakan Calhanoglu un contratto triennale di 8 milioni a stagione, più un bonus di 8 milioni alla firma.

Una proposta molto allettante per il turco, che a breve dovrà però prendere una decisione. Schira afferma che, ad ogni modo, Calhanoglu non vorrebbe lasciare il calcio europeo. Chissà quindi se la prossima offerta che il Milan farà al suo attuale numero 10 convincerà a pieno lui e il suo agente; oppure, alla fine Hakan opterà trasferirsi in Qatar a guadagnare più soldi.