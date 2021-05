Clamoroso Milan: preso Maignan! Donnarumma messo alle strette

L’indiscrezione clamorosa è arrivata negli ultimi minuti. Mike Maignan sarà presto un calciatore del Milan: si aspetta l’annuncio nei prossimi giorni

Quello che era stato preannunciato non molto tempo fa si appresta a diventare realtà. Il Milan ha stretto un accordo con Mike Maignan, portiere del Lille, come eventuale sostituto di Gianluigi Donnarumma. Ebbene, la notizia degli ultimi minuti afferma che il portiere francese sarà presto un nuovo giocatore rossonero. Si aspetta soltanto l’annuncio dell’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

A lanciare l’indiscrezione è Daniele Longo, attraverso la piattaforma Twitter. Il giornalista ed esperto di mercato ha pubblicato un post in cui spiega che il matrimonio Maignan-Milan è ormai cosa fatta. Nei giorni passati si era parlato di un accordo tra le parti che prevedeva un contratto quinquennale a 3 milioni di euro a stagione; con il club rossonero che avrebbe sborsato 13-14 milioni di euro per acquistare Mike dal Lille.

Ovviamente, non sappiamo se saranno queste le cifre e gli accordi effettivi per l’affare. Bisognerà aspettare per conoscere tutti i dettagli.

Purtroppo, però, l’arrivo di Maignan può significare soltanto una cosa. Ovvero che Gigio Donnarumma lascerà presto il Milan.

Daniele Longo, nel post da poco pubblicato, ha sottolineato il fatto che il Milan ha voluto accelerare per il portiere 25enne del Lille in quanto ha capito che il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è qualcosa di troppo complicato.

Come abbiamo potuto apprendere nei giorni scorsi, Mino Raiola non ha minimamente l’intenzione di abbassare le sue pretese. Ci sarebbe addirittura in ballo una maxi-commissione che l’agente del portiere italiano pretende per il rinnovo. Oltre che la richiesta dell’ingaggio stagionale sui 10-12 milioni per il suo assistito.

Si pensava che con la conquista dell’accesso in Champions League, sarebbe stato molto più semplice per Gigio e il suo agente accettare l’offerta sin troppo rispettosa della dirigenza rossonera. Probabilmente, secondo quanto affermato dalla fonte citata, così non è e non sarà.

Una cosa è certa, questa settimana che precede gli europei sarà assolutamente decisiva per alcuni giocatori della rosa milanista. In particolare per due pezzi da 90 come Calhanoglu e Donnarumma.