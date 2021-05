Mandzukic annuncia l’addio: “Milan, è stato un piacere”

Post su Instagram per Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha voluto ringraziare il Milan per l’opportunità ricevuta. Un messaggio davvero d’addio

Parole dal sapore di addio per Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha voluto ringraziare il mondo Milan per avergli dato la possibilità di indossare i colori rossoneri.

“È stato un piacere giocare per il Milan – scrive su Instagram l’ex Juventus – Sono grato al club per avermi dato l’opportunità, allo staff tecnico e ai miei compagni di squadra che non sono solo ottimi giocatori ma un grande gruppo di ragazzi. Sono felice che siamo riusciti a riportare questo fantastico club in Champions League. Auguro a tutto il club il meglio per il futuro”.

Il contratto di Mandzukic scadrà il prossimo 30 giugno e ormai appare davvero impossibile un suo prolungamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Mandžukić MM 9 (@mariomandzukic)

Addio scritto

Un addio quello di Mario Mandzukic, che era nell’aria, ormai da tempo. L’attaccante classe 1986, arrivato durante il calciomercato di gennaio, ha deluso le attese, non riuscendo a dare alcun contributo alla causa. Con Mandzukic, dunque, prosegue la maledizione della maglia numero 9: l’ex Juventus, pesantemente condizionato dagli infortuni e da uno stato di forma davvero precario, ha collezionato solamente 287 minuti, frutto di dieci presenze.

Solo due volte Mandzukic è partito dal primo minuto, contro la Stella Rossa, in Europa League, e con la Lazio, all’Olimpico, poi tanti spezzoni di gara, in cui non è riuscito a lasciare il segno. Mandzukic ha collezionato due cartellini giallo e zero gol. Ieri è subentrato all’81’: l’attaccante ha lottato su ogni pallone, dimostrando di tenere alla maglia ma la prossima stagione sarà qualcun altro a provare a dare una mano a Zlatan Ibrahimovic.

In questi ultimi giorni si sta tanto parlando soprattutto di tre profili: Olivier Giroud, che si appresta a lasciare il Chelsea, Andrea Belotti e Dusan Vlahovic. Per l’attaccante del Torino, con un contratto in scadenza nel 2022, serve un’offerta sui 25-30 milioni di euro. Per il serbo, invece, potrebbero non bastarne 50. I prossimi giorni, una volta risolta la questione legata ai rinnovi, si farà chiarezza anche sul nuovo attaccante.