Pioli riporta il Milan in Champions: “Torniamo nella nostra casa”

Pioli esulta dopo Atalanta-Milan 0-2 e il ritorno in Champions League della squadra rossonera. Ringrazia tutte le componenti del club.

Il Milan tramite il proprio profilo ufficiale Twitter ha pubblicato ulteriori dichiarazioni di Stefano Pioli. Ovviamente, dopo la qualificazione Champions, è tanta la soddisfazione.

Il mister rossonero è felice di aver riportato la squadra rossonera nella competizione: «Siamo tornati nella nostra casa. Le difficoltà ci hanno fortificato e passo dopo passo siamo cresciuti. Questo è il successo di un grande gruppo che ha una sua identità di gioco. Grazie al club che ci ha fatto lavorare in modo spettacolare, grazie ai dirigenti, grazie all’area tecnica, ai giocatori, ai collaboratori e tutti i tifosi che hanno dimostrato quanto vale il Milan».

Pioli, da grande signore, ci tiene a ringraziare tutti per il risultato ottenuto. Non scorda nessuno, neppure i tifosi che nonostante l’impossibilità di essere presenti allo stadio non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra. Questo ritorno in Champions League è di tutto il mondo rossonero.

🗣️ “We have returned home. Thanks to the Club which allowed us to work in an exceptional way; thanks to the directors, the technical area, the players and staff, and all the fans who have shown us how important AC Milan is.”#BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/Ov5qCeXrmr

