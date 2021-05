Bonan su Donnarumma: “Ha perso di vista il prestigio del Milan”

Il giornalista, a Sky Sport 24, ha criticato la decisione del portiere rossonero di lasciare i rossoneri a parametro zero.



Alessandro Bonan è intervenuto a Sky Sport 24 sulla questione Donnarumma. Con l’arrivo di Mike Maignan dal Lille è ormai certo l’addio di Gigio, che lascerà i rossoneri a zero dopo sei stagioni. Il giornalista, pur non entrando nel tema del giusto o sbagliato, si è detto contrario alla decisione del portiere: “Il suo addio è la scelta di un ragazzo giovane che secondo me ha perso di vista due cose: il presrigio e la grandezza di un club come il Milan e il valore dei soldi”.

Dal punto di vista di Bonan la proposta economica dei rossoneri era soddisfacente, dal momento che una proposta di 8 milioni di euro netti l’anno non sono pochi per un 22enne. “Non mi sento di condannarlo perché è una scelta che uno fa in maniera legittima ma in maniera altrettanto legittima posso comprendere tutto il risentimento dei tifosi del Milan”.