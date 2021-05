Retroscena Donnarumma: addio comunicato dopo Atalanta-Milan

Spunta un retroscena su Donnarumma, che avrebbe dato l’addio ai suoi compagni già domenica sera durante i festeggiamenti.

Da ieri la strategia del Milan per quanto riguarda il destino di Gianluigi Donnarumma sembra essere cambiata completamente. Il portiere classe ’99 è stato messo alle strette dal club, che nel frattempo ha chiuso per l’acquisto di Mike Maignan dal Lille.

Oggi il francese è in città per effettuare le visite mediche di rito. E di certo Maignan non è stato preso per fare il secondo di lusso, bensì sarà titolare dalla prossima stagione a meno di clamorosi nuovi ribaltoni. Donnarumma è ormai al passo d’addio, visto che il suo contratto è ad un soffio dalla scadenza.

Il classe ’99, considerato fino a qualche giorno fa ancora una priorità assoluta nella questione rinnovi, sapeva però già da giorni di dover lasciare Milanello. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il portiere di Castellammare di Stabia avrebbe persino dato l’addio già domenica sera.

Donnarumma ed il congedo dai compagni già a Bergamo

Pare che Donnarumma abbia affrontato la gara decisiva di domenica tra Atalanta e Milan con il proprio destino già scritto e deciso. Il portiere sapeva che quella di Bergamo sarebbe stata molto probabilmente l’ultima prova ufficiale della carriera con la maglia rossonera.

Evidentemente i dialoghi sotto traccia fra Donnarumma, l’agente Mino Raiola e il direttore tecnico Paolo Maldini hanno portato ad una frattura definitiva già nei giorni scorsi. Per tale motivo il Milan si è mosso in anticipo per bloccare Maignan e farlo sbarcare in rossonero immediatamente.

Addirittura Donnarumma, al termine di Atalanta-Milan, avrebbe salutato i compagni rossoneri. Un vero e proprio congedo dallo spogliatoio che è stata la sua casa per moltissimi anni. Lo stesso Gigio avrebbe annunciato durante le celebrazioni per la qualificazione Champions di non voler/poter rinnovare il contratto in scadenza.

Una situazione divenuta a dir poco insostenibile ed impossibile da risolvere. Vanno solo fatti i complimenti al Milan per aver già trovato il sostituto di un portiere così importante come Donnarumma. Al quale vanno fatti i migliori auguri, anche se il suo cuore rossonero non sarà più così vivo.