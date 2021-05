Dove va Donnarumma? Blitz della Juve, occhio alla Premier League

Il Milan non pare più intenzionato ad attendere Donnarumma, che non ha accettato la proposta di rinnovo. Sullo sfondo c’è la Juventus.

Sembra che la storia tra il Milan e Gianluigi Donnarumma sia ai titoli di coda. Ieri sera Mike Maignan è arrivato a Milano e questo sembra essere un segnale chiaro di quello che succederà.

Salvo colpi di scena, Gigio non rinnoverà il suo contratto e lascerà il club rossonero a parametro zero. Il suo posto verrà preso dal portiere francese, fresco vincitore della Ligue 1 con il Lille: operazione da circa 15 milioni di euro. Per l’ex PSG, in scadenza a giugno 2022, pronto un quinquennale da 2,8-3 milioni a stagione.

Calciomercato Milan, Donnarumma verso la Juventus?

Il Milan è stanco di aspettare Donnarumma. Ha offerto 8 milioni di euro per l’ingaggio, una cifra notevole considerando anche il periodo difficile che attraversa il calcio a causa dell’emergenza Covid-19. La società rossonera non intende alzare tale proposta, la proprietà Elliott ritiene che sia stato già fatto il massimo sforzo per dimostrare a Gigio quanto sia importante per il club.

Oltre allo stipendio, un problema sono anche le ricche commissioni chieste da Mino Raiola. Diverse fonti parlano di 15-20 milioni pretesi. Il Milan non intende assolutamente accontentare l’agente, il quale adesso attende che la Juventus formalizzi la propria offerta.

Il Corriere della Sera scrive che la dirigenza bianconera è pronta a mettere sul tavolo un contratto quinquennale da 10 milioni netti annui. Il Milan non sembra propenso a rilanciare la propria offerta per evitare che Donnarumma si trasferisca nella squadra rivale.

Al momento non sappiamo quali potrebbero essere altre destinazioni. Il Psg è sempre alla finestra anche se Keylor Navas ha rinnovato pochi mesi fa il suo contratto, il Real Madrid ha già Courtois e ha qualche problema finanziario. Se non è Juve, occhio quindi alla Premier League, con Manchester United e Chelsea alla finestra. I Red Devils potrebbero liberarsi di De Gea e a quel punto ci sarà spazio per un nuovo portiere (anche perché Henderson non dà grandi garanzie); i Blues, invece, hanno da poco puntato su Mendy e scaricato Kepa (pagato 70 milioni solo pochi anni fa), non è da escludere che Abramovich possa pensare di prendere Gigio.

Il Milan stufo di aspettare

L’arrivo di Maignan a Milano appare come un chiaro segnale a Gigio e a Raiola. Nelle prossime ore il portiere francese sosterrà le visite mediche e poi firmare con il club rossonero. Improbabile che accetti il trasferimento con la prospettiva di fare da vice Donnarumma.

Tutti gli indizi portano all’addio dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia, molto criticato dai tifosi milanisti in queste ore. Certamente non lo perdoneranno se veramente si materializzerà una partenza a parametro zero, come invece sembra che accadrà. Un duro colpo dal punto di vista finanziario perché un giocatore come Donnarumma poteva essere venduto a cifre davvero straordinarie. La situazione però stava diventando insostenibile: piuttosto che fare lo stesso circo ad ogni rinnovo, Maldini sembra aver preferito chiudere così la questione. Una mossa che ci sentiamo di appoggiare in toto.