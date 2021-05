Il Milan vuole un vice Ibrahimovic e sembra puntare fortemente su Giroud, in scadenza di contratto col Chelsea. Parte la trattativa ora?

Il campionato è terminato e il Milan inizia a fare le proprie mosse sul calciomercato. È chiaro in quali ruoli la dirigenza intende intervenire per rinforzare la squadra.

Sicuramente verrà preso un nuovo centravanti. La scommessa fatta su Mario Mandzukic non ha pagato. Ieri il croato ha annunciato l’addio al club rossonero, dove anche a causa degli infortuni non è riuscito a incidere. Adesso Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano per comprare un vice di Zlatan Ibrahimovic che sappia dare maggiori garanzie.

Leggi anche:

Milan, colpo Giroud a parametro zero?

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che uno dei nomi più caldi è quello di Olivier Giroud. Il francese classe 1984 ha un contratto in scadenza a giugno 2021 con il Chelsea e quindi può arrivare al Milan a parametro zero. È un attaccante di grande esperienza e le sue caratteristiche farebbero certamente molto comodo a Stefano Pioli.

Anche se ha la stessa età di Mandzukic, fisicamente è integro. Il club rossonero ci sta pensando. Portarlo in Italia comporterebbe una spesa solamente a livello di ingaggio. Il quotidiano sportivo nazionale scrive che servono almeno 4-5 milioni per almeno due anni, un costo sostenibile per il Diavolo.

Maldini e Massara sono intenzionati ad agire quanto prima. Più che l’aspetto economico, l’ostacolo all’operazione può essere il legame di Giroud con l’Inghilterra. Vive lì da nove anni, quando fu l’Arsenal a comprarlo dal Montpellier. Lui e la moglie Jennifer hanno quattro figli cresciuti tutti a Londra. Da valutare se il giocatore vorrà lasciare il Paese, visto che in Premier League non mancano squadre interessate al suo ingaggio.

In Serie A, oltre al Milan, ci sono stati altri club ad essersi fatti avanti per il centravanti transalpino nel recente passato: Inter, Juventus e Lazio. Il club rossonero è pronto a lanciare l’assalto, vedremo se andrà a buon fine.