Calciomercato Milan – Maignan a Milano: visite mediche domattina

Maignan è arrivato in Italia, sembra ormai a un passo dal Milan. Il portiere del Lille dovrebbe sostituire Donnarumma, il cui rinnovo può saltare.

Trovano conferme le indiscrezioni circolate questo pomeriggio: Mike Maignan è vicino a diventare un nuovo portiere del Milan.

Proprio in questi minuti Sportitalia ha rivelato che l’attuale estremo difensore del Lille è atterrato all’aeroporto di Milano Linate. Ciò dimostra che il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è lontano e che il club rossonero ha deciso di accelerare per l’acquisto di un nuovo numero 1.

Confermato, quindi, l’accordo con il Lille. Il Milan dovrebbe versare circa 15 milioni di euro per l’acquisto di Maignan, il cui contratto va in scadenza a giugno 2022. Per il portiere francese pronto un contratto quinquennale da 3 milioni a stagione, come anticipato dal collega Daniele Longo di calciomercato.com.

In mattinata dovrebbe sottoporsi alle consuete visite mediche presso la clinica La Madonnina a Milano. Gianluca Di Marzio di Sky Sport conferma le cifre dell’operazione che erano circolate nel pomeriggio.