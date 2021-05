Murale Astori inaugurato a Firenze: presente Pioli | FOTO

Pioli, fresco di qualificazione Champions col Milan, lunedì si è recato a Firenze a un evento importante per ricordare il compianto Astori.

Stefano Pioli ha appena conquistato una prestigiosa qualificazione in Champions League con il Milan, ma non dimentica Firenze. Rimane legatissimo a quella città per i suoi trascorsi alla Fiorentina sia da giocatore che da allenatore.

Nella giornata di ieri il tecnico rossonero si è recato nella città toscana per un motivo molto importante. Infatti, è stato inaugurato un murale dedicato a Davide Astori. L’opera è stata realizzata dal writer Giulio Rosk e si trova su una parete di 240 mq in un palazzo in via Canova nel quartiere Isolotto.

Firenze non ha dimenticato Astori e Pioli ha voluto essere presente all’inaugurazione. Dario Nardella, sindaco della città, ha pubblicato una foto del murale e anche una con Pioli. Ha elogiato l’allenatore del Milan per esserci stato ieri.