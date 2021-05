Juventus, Paratici non rinnova: il comunicato ufficiale

Niente rinnovo di contratto per Paratici, che alla scadenza lascerà la Juventus. Oggi il club bianconero ha reso ufficiale la decisione presa dopo un summit.

La Juventus e Fabio Paratici si dicono addio. Dopo undici anno, il dirigente lascia il club bianconero. Poco fa il comunicato ufficiale:

Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il Presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Head Quarter della Continassa.

Oggi c’è stato il summit che ha decretato il non rinnovo di contratto di Paratici, che dopo la scadenza del 30 giugno 2021 sarà libero di firmare per un’altra società. Venerdì 4 giugno lui e il presidente bianconero Andrea Agnelli sosteranno una conferenza stampa di fronte ai giornalisti presso l’Allianz Stadium.

Il quasi ex dirigente della Juventus si è detto soddisfatto delle stagioni a Torino ed è pronto per prendere nuove strade: «Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide»