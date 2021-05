Ambrosini punge Donnarumma: “Non voleva davvero restare al Milan”

Ambrosini critico con la scelta di Donnarumma di non rinnovare il contratto con il Milan. Non condivide la sua decisione di non accettare l’offerta di Maldini.

Le strade del Milan e di Gianluigi Donnarumma si separeranno. Niente rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021, il portiere sarà libero di firmare per un’altra squadra.

Il club rossonero non ha ritenuto di dover aumentare la già ricca offerta da 8 milioni di euro annui proposta nei mesi scorsi. Mino Raiola ne chiedeva 10 e Paolo Maldini non ha ceduto. Gigio già percepiva un ingaggio altissimo e gli è stato proposto un buon aumento, di più non si poteva fare.

Ambrosini commenta l’addio di Donnarumma

Massimo Ambrosini a Sky Sport è stato interpellato sulla vicenda Donnarumma e ha espresso il suo pensiero: «Se il problema era di ambizione, quello che ha fatto il Milan e quello che rappresenta la società del Milan li dovrebbe aver azzerati i dubbi. La ciliegina della qualificazione in Champions League avrebbe dovuto toglierli l’ultimo sassolino sul fatto di disputare la competizione con una squadra in ascesa».

L’ex centrocampista rossonero prosegue manifestando contrarietà per la decisione presa da Gigio: «Dal punto di vista economico, non penso che uno o due milioni in più possano costituire un problema nella scelta. Io probabilmente non avrei fatto la sua scelta, considerando anche l’età che ha. Può andare in altri club che in questo momento rispetto al Milan hanno solamente una possibilità economica diversa di spendere. Ma in termini di blasone e fascino il Milan non è secondo a nessuno».

Ma Donnarumma voleva veramente restare al Milan? Ambrosini replica così: «Se lui voleva rimanere al Milan e non ci è rimasto, è ancora peggio. È una aggravante piena, non una giustificazione. Mi auguro che non sia così. Perché se lui voleva rimanere al Milan, ci sarebbe rimasto. Io se volevo restare, non c’era qualcuno che potesse prendere una decisione al posto mio. Io ci rimanevo e punto».