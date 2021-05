Donnarumma, col Milan è finita: le opzioni per il suo futuro

Maldini ha confermato il non rinnovo di Donnarumma, che può trasferirsi a parametro zero. Ci sono alcune possibilità in ballo per il suo futuro.

Da ieri è ufficiale: Gianluigi Donnarumma lascerà il Milan. È stato Paolo Maldini ad annunciare che le strade del portiere e del club si separeranno.

Non esiste più margine di trattativa per il rinnovo di contratto. Dopo la scadenza del 30 giugno 2021, Gigio sarà libero di accasarsi a parametro zero dove vorrà. Parametro zero si fa per dire, dato che Mino Raiola certamente pretenderà una cospicua commissione dalla società che vorrà ingaggiare il suo assistito.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, quale futuro per Donnarumma?

In realtà, già prima che parlasse Maldini si era capito cosa sarebbe successo. Non è stato casuale che Mike Maignan arrivasse a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Il portiere campione di Francia con il Lille non veniva certamente in Italia a fare il vice di Donnarumma. Sarà lui il nuovo numero 1 del Milan.

Quale futuro, invece, per Gigio? La Gazzetta dello Sport oggi scrive che Raiola lo ha offerto al Barcellona. Il club blaugrana sarebbe interessato, anche se c’è Marc-André ter Stegen che andrebbe venduto per fare spazio all’estremo difensore campano.

Attenzione anche alla Juventus, comunque chiamata a cedere Wojciech Szczesny (ingaggio da 6,5 milioni netti annui) per poter poi pensare di prendere Donnarumma. Il portiere polacco interessa in Premier League, la dirigenza bianconera attende offerte.

Il quotidiano Tuttosport aggiunge anche Paris-Saint Germain e Manchester United nella lista delle pretendenti, ma a Parigi hanno da poco rinnovato il contratto a Keylor Navas e a Manchester hanno sia David De Gea che Jordan Henderson tra i pali.

Servono dei movimenti in uscita da parte delle squadre citate per poter favorire l’arrivo di Donnarumma. A quest’ultimo dovrà andare uno stipendio da circa 10 milioni netti annui, visto che gli 8 offerti dal Milan erano stati rifiutati. Il club rossonero non ha voluto rilanciare, preferendo perdere Gigio a parametro zero. Vedremo chi ne approfitterà per assicurarsi l’estremo difensore nato a Castellammare di Stabia.