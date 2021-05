Calciomercato Juventus, addio Pirlo: torna Allegri

La Juventus di Andrea Agnelli ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri. Manca solo l’ufficialità ma ormai non ci sono più dubbi: sarà lui a guidare i bianconeri

Massimiliano Allegri torna in Serie A. Sarà il livornese, ex Milan, a guidare la Juventus. Andrea Agnelli – come riporta Sky Sport – ha deciso di puntare sul tecnico, con cui ha raggiunto due finali di Champions League. Finisce dunque, dopo solo una stagione, l’avventura di Andrea Pirlo alla guida della Vecchia Signora.

L’ex centrocampista lascia dopo aver conquistato una Supercoppa e una Coppa Italia, oltre che un posto in Champions League. Per Allegri è attesa la firma tra stasera e domani mattina: per lui contratto di 3-4 anni.

Si sta dunque facendo sempre più chiarezza sulle panchine in Serie A: con Stefano Pioli saldo su quella del Milan, Allegri alla Juventus, Mourinho alla Roma, Gattuso alla Fiorentina e Inzaghi confermato alla Lazio, c’è attesa per capire chi prenderà il posto di Antonio Conte all’Inter