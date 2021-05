Buffon: “Io e Ibrahimovic siamo diversi”

Gianluigi Buffon, in un’intervista per QS, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole

Gianluigi Buffon e Zlatan Ibrahimovic sono sicuramente due che hanno fatto la storia. Oltre ai tanti obiettivi raggiunti da grandi calciatori, sono esemplari per la tenacia e la caparbia mostrata. I due quasi coetanei, il portiere 43 anni e l’attaccante quasi 40, hanno dimostrato che l’età è soltanto un semplice numero, e che ciò che più conta e la cura di sé stessi e l’amore per il calcio.

Gianluigi Buffon ha parlato proprio di Zlatan Ibrahimovic in un’intervista rilasciata ai microfoni di QS. Il portiere, che a breve lascerà la Juventus, ha riconosciuto i meriti dello svedese, con il quale appunto condivide la forte volontà di continuare a giocare nonostante l’età: “A me Ibrahimovic non sorprende, perché Zlatan lo conosco da 20 anni e so perfettamente cosa pensa, come si approccia al lavoro e quanta determinazione ci mette. Io non sono sorpreso da determinati giocatori, e tra questi mi ci metto anch’io, che nonostante l’età riusciamo ancora ad essere un valore aggiunto”.