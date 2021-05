L’argentino è stato di recente accostato al Milan. Questo ha smentito le voci che lo vedono lontano dal Paris Saint Germain

Non troppi giorni fa, era circolata la voce di un imminente addio di Mauro Icardi al Paris Saint Germain. Il noto quotidiano francese L’Equipe aveva raccontato che l’argentino avesse chiesto al PSG di essere ceduto a fine stagione. Effettivamente, Mauro non è stato protagonista di una buona annata con la maglia dei parigini e per questo tanti rumors hanno cavalcato l’onda e affermato che fosse vicino all’approdo in un altro club.

Tra le voci di mercato più calde su Icardi, molte hanno parlato della possibilità di vederlo in rossonero. Il Milan, come ben sappiamo, è alla disperata ricerca di una valida prima punta, e ovviamente il nome di Icardi ha riscaldato le aspettative dell’ambiente rossonero.

Ma oltre al Milan, anche la Juventus è stato uno di quei club che più spesso è stato accostato all’argentino. Proprio nelle ultime ore, l’opinionista Roberto Buonfiglio, intervistato da Top Planet, aveva raccontato della possibilità di una scambio Icardi-Cristiano Ronaldo tra la Juve e il PSG.

L’attaccante ex Inter non vuole che però si fomentino voci false sul suo futuro, e per questo è corso sui social a smentire ogni possibile rumors su di lui.

Leggi anche:

Icardi su Instagram: “Resto al PSG”

Mauro Icardi ha mostrato gran dissenso nei confronti di tutte quelle voci di mercato che lo danno lontano dal Paris Saint Germain. Per questo, dopo l’ultima indiscrezione che raccontava di un possibile scambio con CR7 per la Juventus, l’argentino è corso a smentire tutto sui social.

Ha, difatti, pubblicato una sequenza di tre Instagram Stories che affermano come fakes le possibilità di un suo approdo alla Juve così come al Milan. Mauro Icardi ha concluso scrivendo sulla piattaforma social: “Ci sono tante fake news su di me. È totalmente falso. Resto al PSG, ho un contratto a lungo termine e il mio futuro è al Paris-Saint Germain, amo il club e la città ”.

Icardi non lascia quindi spazio ad alcun dubbio, e al contrario di molti giocatori che tacciono sul proprio futuro, lui dichiara apertamente le sue intenzioni.