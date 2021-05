Calabria dopo l’operazione: “Giocavo con il dolore, appuntamento alla prossima stagione”

Il messaggio di Davide Calabria dopo l’operazione effettuata nella giornata di ieri, per risolvere il problema di ernia inguinale.

Ieri Davide Calabria è finito sotto i ferri. Niente di preoccupante per il terzino del Milan, che ha chiuso la stagione come titolare fisso e con un rendimento molto alto. Ma il numero 2 ha dovuto sottoporsi ad un’operazione per risolvere il problema dell’ernia inguinale.

Un intervento ormai di routine risolto brillantemente. Calabria, che non era stato inserito dal c.t. Mancini tra i pre-convocati per EURO 2021, dovrebbe restare a riposo circa 45-60 giorni. Tornerà così a disposizione verso la fine di luglio, per la fase calda della preparazione estiva.

Calabria ha voluto rassicurare tutti i tifosi del Milan ed i suoi fan sull’esito dell’operazione: “Ci tenevo a finire il campionato prima di operarmi, per fortuna anche questa è andata! Negli ultimi mesi ho giocato con questo dolore, ma grazie allo staff medico spero di aver risolto. Adesso un po’ di riposo, vacanze e ci vediamo la prossima stagione”.