Calciomercato Milan, niente Nazionale | È in trattativa!

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è vicino ad una svolta. Il giocatore è in trattativa con un club in particolare. Potrebbe essere il Milan!

Il suo nome è impronunciabile, ma il suo profilo piace a tante big d’Europa. Khvicha Kvaratskhelia si è messo magistralmente in mostra con la maglia del Rubin Kazan e ha attirato su di sé i riflettori. Diversi top club sono sulle sue tracce, e tra questi c’è il Milan.

Il georgiano è una fantasista della trequarti: sa occupare sia il ruolo centrale che quello sulle fasce destra e sinistra. Un talento classe 2001 che secondo molti è destinato a diventare tra i più forti giocatori d’Europa. Ad oggi è sicuramente il miglior prospetto georgiano in circolazione.

Come dicevamo, il Milan è rimasto affascinato da Khvicha che potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per la trequarti. Hakan Calhanoglu sembra essere in partenza, ma appunto il georgiano pare non avere preferenze. Per questo, Pioli potrebbe adattarlo tranquillamente sul tridente dietro la prima punta.

Oltre al Milan, però, è vivo anche l’interesse della Juventus. I bianconeri sembra abbiano l’intenzione di rivoluzionare la propria rosa con l’arrivo di Allegri, e Khvicha non dispiacerebbe affatto.

Ci arrivano novità importanti e decisive sul futuro di Kvaratskhelia, direttamente dalla Georgia. Il classe 2001 è vicino all’approdo in un nuovo club. Potrebbe essere il Milan.

“Kvaratskhelia al Milan? Forse…”

Kvaratskhelia ha fatto sapere già giorni fa di avere l’assoluta intenzione di lasciare il Rubin Kazan e quindi di trasferirsi in un nuovo club. C’è molta ambizione in lui, che vuole già mettersi in mostra in una big europea.

A quanto pare e secondo quanto riportato da un giornalista georgiano, Lasha Kokiashvili, il trequartista non prenderà parte alle amichevoli con la sua Nazionale per un motivo preciso. Khvicha è reduce da un infortunio, e si pensava, quindi, fosse questo il motivo della sua assenza dalla Georgia. In realtà, la situazione è diversa! Kvaratskhelia non è partito con la sua Nazionale perchè in stretta trattativa con club europeo e presto potrebbe chiudersi l’affare.

Al giornalista in questione, che è membro dell’AC Milan Fan Club Georgia, è stato chiesto se è forse il Milan la società con cui il giocatore è in contatto. Questo ha risposto con un timido “forse”. Non ci resta che aspettare aggiornamenti. Il valore di Kvaratskhelia è di 25 milioni di euro.