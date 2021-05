Juventus, ufficiale: esonerato Pirlo, torna Allegri

Pirlo non è più l’allenatore della Juventus, che ha deciso di far tornare Allegri. Nonostante le voci su Zidane e altri, sarà il mister toscano a guidare la squadra.

La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Andrea Pirlo e si appresta ad annunciare il ritorno di Massimiliano Allegri.

Nel comunicato del club bianconero è stata scritta una sorta di lettera per salutare l’ormai ex allenatore, che ha vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia nell’ultima stagione:

Grazie, Andrea. Sono le prime parole che tutti noi dobbiamo pronunciare al termine di questa esperienza speciale vissuta insieme. (…) Ha iniziato (e di questo siamo sicuri: la sua sarà una brillante carriera da allenatore) un viaggio di trasformazione, cercando, e spesso riuscendo, a portare le sue idee e la sua esperienza da fuoriclasse in campo dall’”altro lato” della barricata. E siccome nel calcio quello che conta sono le vittorie che si mettono in bacheca, ricordiamole: in pochi mesi la sua Juve ha sollevato due trofei e ha portato a casa vittorie brillanti sui campi più prestigiosi, da San Siro al Camp Nou. Per tutto questo, per il coraggio, la dedizione, la passione con cui ha affrontato ogni giorno, per i successi ottenuti, il nostro grazie arriva davvero dal cuore. Così come il nostro in bocca al lupo per un futuro che sicuramente sarà bellissimo.