“Milano siamo noi”: il tributo dei tifosi indonesiani

La comunità milanista indonesiana ha voluto festeggiare l’accesso in Champions League della squadra di Stefano Pioli con una canzone. E’ arrivato il retweet del Milan

La passione per il Milan è davvero universale. I rossoneri sono apprezzati e hanno tifosi in tutto il mondo. La conquista della Champions League, dove si ritorna dopo 7 anni, è stata festeggiata davvero da tutti.

Il Milan – attraverso i propri canali ufficiali – ha voluto dar risalto alla comunità milanista indonesiana, che ha festeggiato il ritorno del Diavolo nella competizione europea più importante, tributando ai rossoneri una canzone. Il tweet di Milanisti Indonesia è stato così retwittato dal Milan. Noi ci crediamo!

This is our tribute for AC Milan.

A special song from Milanisti Indonesia collaborate with Rumah Angklung to welcome you back home in Champions League after 7 years.

As our promise, We will always be with you whatever happens.

NOI CHI CREDIAMO🔥🔴⚫ @acmilan #MilanoSiamoNoi ✨ pic.twitter.com/OODD6CMfcJ

— Milanisti Indonesia (@MilanistiOrId) May 28, 2021