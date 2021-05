Milan, rivela l’infortunio su Twitter: “Ho subito un intervento dopo l’Atalanta”

Su Twitter il calciatore del Milan ha fatto sapere di aver subito un intervento dopo la partita coontro l’Atalanta

Ismael Bennacer ha avuto un anno altalenante. All’inizio, insieme a Kessie, è stato fra i migliori. Poi, a dicembre, l’infortunio che ha condizionato in negativo la seconda parte della sua stagione. Era cresciuto nelle ultime partite, ma contro l’Atalanta non ha fatto benissimo. Ad una settimana di distanza da quel match, si è scoperto che a Bergamo ha avuto un infortunio al piede.

L’Algeria oggi ha comunicato i convocati per le amichevoli contro Mauritana, Mali e Tunisia, in programma ad inizio giugno, e il nome del centrocampista dei rossoneri non figura. A spiegare il motivo è stato lo stesso Bennacer con un tweet: “Non potrò far parte del gruppo a causa di un intervento al piede subito dopo l’ultima partita di campionato. Ci vediamo ad agosto per la nuova stagione“.