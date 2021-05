Italia, il borsino dei convocati: sale Pessina, Sensi a rischio

L’aggiornamento sui possibili 26 convocati definitivi della Nazionale italiana per EURO 2021. Domani le scelte di Mancini.

Ieri la Nazionale italiana ha sconfitto con un perentorio 7-0 il malcapitato San Marino, in una delle amichevoli in vista di EURO 2021. Si è trattato più che altro di un’ultima chiamata per quei calciatori, inseriti nella lista dei pre-convocati, ancora a caccia di un posto nella selezione finale.

Il c.t. Roberto Mancini domani dovrebbe annunciare ufficialmente i 26 convocati per il Campionato Europeo, che prenderà il via all’Olimpico di Roma il prossimo 11 giugno. Idee sempre più chiare per il commissario tecnico, anche se qualche ballottaggio va ancora risolto.

Salgono ad esempio le quotazioni di Matteo Pessina. Ieri doppietta per il forte centrocampista dell’Atalanta, accostato anche al Milan. Mancini stesso a fine partita ha rilasciato dichiarazioni che sanno di conferma: “Giocatori come lui fanno molto bene alla Nazionale”.

Chi rischia è invece Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter è in forte dubbio per l’infortunio subito nell’ultima gara di campionato contro l’Udinese. Il suo forfait darebbe spazio ad un altro mediano. Nonostante le buone impressioni sembrano già sicuri del tagli i vari Cragno, Ferrari, Biraghi, Grifo e Politano.

I ballottaggi ancora da decifrare sono quelli tra Toloi e Mancini in difesa e Kean con Raspadori in attacco.

I possibili 26 convocati di Mancini per EURO 2021:

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Meret.

Difensori: Bonucci, Chiellini, Acerbi, Bastoni, Florenzi, Di Lorenzo, Spinazzola, Emerson Palmieri, Toloi/Mancini.

Centrocampisti: Jorginho, Verratti, Barella, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi/Cristante/Castrovilli.

Attaccanti: Belotti, Immobile, Berardi, Chiesa, Insigne, Bernardeschi, Kean/Raspadori.