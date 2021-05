Milan-Roma, finale Coppa Italia femminile: dirigenza al completo

Tutti gli esponenti della dirigenza rossonera saranno ad assistere alla finale di Coppa Italia femminile stasera contro la Roma.

Fra più o meno due ore è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emila la finale di Coppa Italia femminile che vedrà di fronte il Milan e la Roma. Come riportato da Sky Sport, ad assistere la match sarà presente tutta la dirigenza del club rossonero. Saranno quindi presenti Gazidis, Paolo Maldini e il direttore sportivo Ricky Massara. L’unica presenza in dubbia è quella di Stefano Pioli.

Le rossonere arrivano a giocarsi questa finale dopo aver avuto la meglio dell’Inter in rimonta nel doppio confronto della semifinale. La squadra giallorosso si è qualificata invece eliminando la Juventus. Anche per questa finale tornerà ad esserci il pubblico, il 20%della capienza dello stadio. La sfida andrà in onda su Sky Sport Uno.