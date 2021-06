Milan-Roma 0-0 (1-3 dcr): finale decisa ai rigori, Coppa Italia alle giallorosse

Milan-Roma, la diretta live della Finale di Coppa Italia Femminile con aggiornamenti e cronaca in tempo reale dal Mapei Stadium di Reggio Emilia

I rigori

Milan: Boquete SBAGLIA

Roma: Giugliano GOL

Milan: Agard GOL

Roma: Serturini GOL

Milan: Grimshaw SBAGLIA

Roma: Linari SBAGLIA

Milan: Tucceri SBAGLIA

Roma: Bernauer GOL

E’ Finita, vince la Roma.

Secondo tempo supplementare

120′ Finita, si va ai rigori.

113′ Giocatrici stremate

106′ Si riparte

Primo tempo supplementare

105′ Finito il primo tempo supplementare.

96′ Traversa direttamente da calcio d’angolo!

95′ Occasione per le rossonere, il difensore della Roma rischia l’autogol ma salva un gol sicuro.

91′ Iniziano i supplementari

Il secondo tempo

90’+4′ Finita, si va ai supplementari.

90′ La partita non si sblocca: quattro minuti di recupero.

77′ Primo cambio per Ganz: fuori Dowie, entra Shaw.

75′ Bella palla in verticale di Giacinti per Dowie, l’attaccante del Milan viene fermata con un fallo.

55′ La partita continua ad essere bloccata con le due squadre che non riescono a creare pericolose occasioni.

46′ Si ricomincia

Il primo tempo

45′ Finito il primo tempo

30’ Dopo mezz’ora il risultato è ancora bloccato sullo 0-0.

1’ Partita iniziata!

Appuntamento con la storia per il Milan femminile atteso dalla Roma nella finale di Coppa Italia che si disputerà domenica 30 maggio dalle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Su MilanLive seguiremo il match in diretta con aggiornamenti in tempo reale su cronaca e risultato.

Dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League con il secondo posto in campionato alle spalle dell’imbattuta Juventus, la squadra di Ganz è chiamata a un ulteriore grande sforzo per coronare una stagione davvero molto positiva. Un match quello odierno al quale la dirigenza rossonera tiene tantissimo. Non a caso sono attesi al Mapei Stadium, Gazidis, Maldini e Massara. Potrebbe esserci anche mister Pioli, la cui presenza è tuttavia in dubbio.

Giacinti e compagne si sono qualificate in finale eliminando l’Inter nel doppio confronto in semifinale. Grande risultato anche per la Roma di Betty Bavagnoli che ha avuto la meglio della Juventus, impedendo così la doppietta alle bianconere, di nuovo, campionesse d’Italia