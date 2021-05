Raduno dei tifosi a Casa Milan | Maldini: “Champions è solo l’inizio”

Un gruppo di tifosi del Milan si è radunato all’esterno di Casa Milan per ringraziare la società per la Champions raggiunta

Un momento bellissimo è andato in scena poco fa fuori Casa Milan. La Curva Sud si è radunata al di fuori della sede rossonera per ringraziare la società per il traguardo Champions League raggiunto. Paolo Maldini e Frederic Massara sono usciti fuori a prendersi i cori e gli applausi. Dopodiché, Maldini ha preso la parola e ha ringraziato così il gruppo di tifosi.

“Grazie per il vostro sostegno, lo posso dire da calciatore e da dirigente. Questo è solo l’inizio, è un punto di partenza e non di arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora, li abbiamo affrontati nel modo giusto. Siamo il Milan e dobbiamo essere protagonisti”.

Si ringrazia per il video Tuttomercatoweb e il collega Antonio Vitiello: