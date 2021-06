Di Marzio conferma tutto: “È l’obiettivo principale del Milan”

L’esperto di mercato conferma la volontà del Milan di portare il centrocampista in rossonero. L’Atletico Madrid è più avanti al momento

Dopo l’entusiasmo per la qualificazione in Champions, il Milan si sta prendendo un periodo di riflessione per capire come muoversi sul calciomercato. Il primo acquisto, già ufficializzato, è Maignan, che prenderà il posto di Donnarumma. Arrivano conferme su Olivier Giroud, che potrebbe arrivare a parametro zero per rinforzare l’attacco. Poi, per quanto riguarda il centrocampo, l’obiettivo principale sembra essere uno e uno soltanto.

Non è una notizie che Rodrigo De Paul piace particolarmente a Paolo Maldini e Frederic Massara. Di lui, in chiave rossonera, se ne parla ormai da qualche anno, ma poi non si è mai mosso dall’Udinese. Adesso però sembra essere arrivato il momento giusto per il salto di qualità e il Milan è una delle squadre maggiormente interessate. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha confermato le indiscrezioni.

Intervenuto nella sua diretta Instagram, il giornalista ha confermato che l’Ateltico Madrid ha avviato una trattativa ufficiale con l’Udinese: si parla di un’offerta da 30 milioni di euro. Ma questo non significa che è finita: “Il Milan e l’Inter possono ancora inserirsi. De Paul è il principale obiettivi dei rossoneri“. Insomma, il Milan vuole fare un tentativo ma le richieste sono molto alte. Stando alle ultime voci, il Milan sarebbe pronto ad inserire nell’affare il cartellino di Hauge.