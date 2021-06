Donnarumma, un altro indizio social: il “like” su Instagram non passa inosservato

Un altro like su Instagram di Donnarumma, stavolta al Barcellona. In questi minuti sui social sta diventando virale un mi piace di Gigio

I social al giorno d’oggi danno spesso indizi di calciomercato. La scorsa settimana, all’ufficialità di Allegri alla Juventus, è spuntato un like di Gianluigi Donnarumma al post di Sky Sport. Ora l’ormai ex portiere del Milan si è reso protagonista di un altro “mi piace” che sta facendo molto discutere sui social. Una pagina fan del Barcellona (gestita dall’India) ha pubblicato una foto di Donnarumma con la seguente descrizione: “Il Barcellona starebbe acquistando Donnarumma a zero, stando a quanto riportano in Spagna“. E fin qui, nulla di strano. Tra i like al post, però, c’è anche quello di gigiodonna99, ovvero il profilo ufficiale di Donnarumma.

Chiaramente questo non vuol dire nulla. Un “like” ad un post non ha molto significato, ma sta comunque scatenando i tifosi sui social. Il futuro di Donnarumma non è ancora definito: una cosa è certa, andrà via dal Milan. La Juventus è interessata ma chiede uno sconto sulle richieste contrattuali (Raiola, a quanto si dice, spera di arrivare a 10 milioni di stipendio) mentre più fonti parlano di una proposta concreta del Barcellona. Che, fino ad oggi, ha già fatto degli acquisti a parametro zero: Eric Garcia, Aguero e presto Wijnaldum, e non è finita. A questi potrebbe aggiungersi proprio Donnarumma, nonostante Ter Stegen.