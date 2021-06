Ex Milan – Ancelotti verso il ritorno al Real Madrid

Ancelotti pista caldissima per la panchina del Real Madrid, rimasta orfana di Zidane. Il tecnico dell’Everton può essere la scelta di Perez.

Colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Carlo Ancelotti. Infatti, l’attuale allenatore dell’Everton potrebbe fare al ritorno al Real Madrid.

Dalla Spagna è il quotidiano Marca a rivelare che Florentino Perez ha deciso di virare sul tecnico emiliano, dopo aver valutato altre opzioni. Tra i candidati presi in considerazione finora ci sono Mauricio Pochettino, Raul e Antonio Conte. Ma alla fine potrebbe essere Ancelotti il preferito dal presidente del club madrileno.

Il Real Madrid intende chiudere quanto prima l’ingaggio dell’ex allenatore di Reggiana, Parma, Milan, Chelsea, PSG e Napoli. Insieme hanno già fatto un biennio 2013-2015 vincendo una Champions League (La Decima), una Coppa di Spagna, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

Perez decise di scaricarlo al termine della stagione 2014/2015, conclusa senza vincere né la Liga né la Champions. Ancelotti non la prese bene, ma col tempo i rapporti sono tornati cordiali e sembra che adesso ci sia la concreta possibilità di un ritorno. L’Everton è stato avvisato dei contatti in corso tra Carletto e il suo vecchio club. Non dovrebbe ostacolare l’operazione, si sta già muovendo per trovare un sostituto.

Si attendono ulteriori novità nelle prossime ore. Ancelotti potrebbe rimpiazzare Zinedine Zidane e tornare in Spagna a distanza di sei anni.