Nuovi prezzi DAZN, ufficiale: quanto costerà l’abbonamento

L’emittente streaming che trasmetterà la Serie A dal 2021 ha ufficializzato i prezzi dei propri abbonamenti mensili.

Da agosto prossimo la Serie A avrà un nuovo padrone per quanto riguarda l’esclusiva della trasmissione in diretta televisiva. Si tratta dell’emittente streaming DAZN, che ha vinto il bando per l’assegnazione dei diritti per il triennio 2021-2024.

Il canale, che dal 2018 trasmette alcune gare settimanali di campionato, ha superato la storica concorrenza di SKY e avrà l’esclusiva assoluto di sette match a settimana, più tre gare in co-esclusiva proprio con l’emittente satellitare. Intanto oggi, come riportato da Calcioefinanza.it, sono stati ufficializzati i nuovi prezzi degli abbonamenti.

Dal 1 luglio prossimo DAZN costerà 29,99 euro al mese, ma scatteranno anche diverse promozioni. I nuovi clienti che si abboneranno tra il 1 ed il 28 luglio potranno aderire all’offerta da 19,99 euro mensili per 14 mesi.

Inoltre chi è già abbonato avrà un’ulteriore sconto. Abbonamento da 19,99 euro a partire da settembre prossimo, con in regalo le mensilità di luglio ed agosto 2021. Come già accade attualmente, sarà possibili disdire l’abbonamento on-line in qualsiasi momento.

Oltre alla diretta degli incontri di Serie A, DAZN dal 2021-2022 trasmetterà in esclusiva anche molti altri eventi calcistici. Ovvero le partite della Liga spagnola, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di Inter e Milan.