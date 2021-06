Pirlo, la compagna punge Bernardeschi: “Genio incompreso”

Valentina Baldini, fidanzata di Andrea Pirlo, attacca Federico Bernardeschi a causa di alcune parole del giocatore dopo Italia-San Marino.

L’Italia ha sconfitto 7-0 San Marino in amichevole e tra i protagonisti della vittoria azzurra c’è stato Federico Bernardeschi. Molto criticato quando gioca nella Juventus, l’ex Fiorentina si trova meglio in Nazionale.

Al termine della partita, ha spiegato perché con l’Italia sente di riuscire a esprimersi su livelli superiori: «In Nazionale gioco nel mio ruolo. Qui mi diverto e tento la giocata perché me la fanno fare». Dichiarazioni che sanno di frecciata netta nei confronti di Andrea Pirlo, l’allenatore che lo ha allenato nell’ultima stagione. Fa intendere chiaramente che in bianconero non veniva sfruttato adeguatamente.

Valentina Baldini, compagna di Pirlo, non ha preso bene le frasi di Bernardeschi. Infatti, su Instagram ha pubblicato una storia (poi cancellata) nella quale ha scritto dei commenti critici verso il calciatore: «Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni… ma decidi di ‘rischiare’ l’intervista dopo aver fatto un gol al San Marino. Genio incompreso».

La fidanzata dell’ex tecnico della Juventus sottolinea che Bernardeschi ha segnato al San Marino, quindi non avrebbe dovuto esaltarsi. E ha ricordato che non è un vero campione.