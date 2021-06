Calciomercato Milan, addio Meite: il sostituto dalla Francia

Si guarda in Francia per il nuovo centrocampista da affiancare a Kessie, Bennacer e Tonali. Ecco i profili monitorati dal Milan per la nuova stagione

E’ partito il casting, tutto francese, per il centrocampista. Ancora una volta, si potrebbe pescare dalla Ligue 1 per il nuovo giocatore che sarà chiamato a rafforzare il reparto mediano a disposizione di Stefano Pioli.

Come è ovvio si ripartirà da Franck Kessie e Ismael Bennacer, che saranno i titolari. Pronto a guadagnare terreno, rispetto alla passata stagione, ci sarà Sandro Tonali. Il calciatore classe 2000 verrà riscattato, non ci sono dubbi in merito: Paolo Maldini, a colloquio con Cellino per ottenere un dilazionamento nel pagamento, non ha intenzione di rispedire a casa il giocatore. Servono 15 milioni di euro che verranno versati nelle casse delle Rondinelle.

Il futuro di Soualiho Meïté, invece, è segnato. Il calciatore, che piace a Stefano Pioli, farà ritorno al Torino: gli otto milioni concordati non saranno pagati e si cercherà dunque un nuovo centrocampista.

Pioli ha bisogno di quattro calciatori nel ruolo vista la lunga stagione, che aspetta il Milan. I rossoneri devono, inoltre, fare i conti con la Coppa d’Africa, che si disputerà a partire dal prossimo gennaio. In quel periodo il Milan dovrà dunque fare a meno di Bennacer e Kessie, che saranno impegnati con Algeria e Costa d’Avorio.

Nelle prossime settimane si deciderà cosa fare con Pobega, protagonista di una grande stagione con lo Spezia e in rete anche nell’ultima sfida della Nazionale italiana Under 21.

Tre idee francesi

Si guarda dunque al calciomercato e come detto la lente di ingrandimento è puntata soprattutto in Ligue 1, ormai sempre più terra di conquista di Maldini e Massara, anche grazie al lavoro attento di Moncada.

Tra i profili che piacciono, come conferma La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, c’è sempre quello di Boubacar Kamara. Il calciatore classe 1999 del Marsiglia ha un contratto in scadenza nel 2022: piace tanto per la capacità di giocare sia da difensore che da centrocampista.

Sempre in Ligue 1, attenzione a Youssouf Fofana. Il 22enne, con un accordo in scadenza nel 2024, si è reso protagonista con la maglia del Monaco. Un’ultima idea, infine, porterebbe a Mahdi Camara. Il classe 1998 ha disputato ben 37 partite, nel massimo campionato francese, con la maglia del Saint’Etienne.