Dalla Turchia: il futuro di Under non sarà alla Roma

In questo mese di giugno c’è grande attenzione sul fronte riscatti e rinnovi. Alcuni giocatori in rientro dai prestiti rischiano di essere soltanto un peso per i vari club. Questo è il caso di Cengiz Under, il cui futuro molto probabilmente non sarà ancora alla Roma nella prossima stagione. Quello che è stato anche un obiettivo del Milan farà ritorno dal prestito in Inghilterra, ma è pronto a rifare subito le valige.

Dalla Turchia fanno sapere che l’esterno potrebbe essere inserito dai giallorossi nell’operazione per portare a Roma il centrocampista dei Gunners Granit Xhaka. Alla squadra londinese sarebbe stato proposto anche Amadou Diawara come contropartita alternativo, nel caso il turco non fosse gradito. Questo dimostra come la società giallorossa (e anche Mourinho) sia intenzionata a chiudere per il giocatore svizzero ex Borussia Moenchengladbach.

L’interesse del Trabzonspor

Under ha faticato notevolmente a guadagnare un posto da protagonista con il Leicester. L’attaccante era arrivato in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 23 milioni. I Foxes però, non convinti del suo rendimento (solo 9 gare giocate in Premier League), non eserciteranno l’opzione di acquisto.

Qualche settimana fa era circolata la voce di un forte interesse dei turchi del Trabzonspor per il calciatore. Quel che è certo è che Under non rientra nei piani di Mourinho e Tiago Pinto e a breve potrebbe essere deciso il suo futuro. Il Milan è alla ricerca di un calciatore con le stesse caratteristiche di Cengiz Under, come dimostrato dall’interesse per Domenico Berardi. I rossoneri potrebbero pensare anche a lui come alternativa, se i costi dell’operazione risultassero fattibili.