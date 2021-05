Sportmediaset – Milan, assalto a Berardi: c’è l’offerta

Il Milan vuole tentare il colpaccio tutto italiano per la corsia destra: i rossoneri puntano Domenico Berardi del Sassuolo.

Idee chiare sul mercato estivo per il Milan. Come riportato oggi dalla redazione di Sportmediaset, i rossoneri hanno già deciso chi potrà lasciare la rosa durante la sessione che inizierà ufficialmente a breve. Uno dei sicuri partenti sarà lo spagnolo Samu Castillejo.

Il numero 7 non ha convinto e Stefano Pioli ha già dato il benestare alla sua cessione. In Spagna non mancano i club interessati all’ex Villarreal. Ed il Milan avrebbe pure individuato il sostituto, o meglio un possibile rinforzo di lusso proprio sulla corsia destra offensiva.

L’emittente televisiva ha parlato poco fa di un chiaro interesse rossonero per Domenico Berardi. Il capitano e fuoriclasse del Sassuolo sarebbe il nome nuovo per rinforzare l’attacco del Milan. Una vecchia pista, che rispunta improvvisamente dopo la qualificazione meritata in Champions League.

Per Berardi sarebbe già pronta la prima offerta ufficiale del Milan. Sul piatto un importante conguaglio economico (probabilmente 15-20 milioni cash) più il cartellino del giovane difensore Matteo Gabbia. Il centrale potrebbe abbassare così le richieste economiche del Sassuolo.

Berardi, stagione pazzesca tra Sassuolo e Nazionale

Su Berardi si è detto ormai qualsiasi cosa. L’esterno mancino è sempre stato inserito nelle cronache di mercato, fin da quando nel 2013-2014 debuttò con successo in Serie A. Ma il Sassuolo ha sempre preferito tenersi stretto il suo miglior giocatore, una bandiera del club emiliano.

Berardi viene da una stagione esaltante, quella della maturazione completa. 30 presenze in campionato e ben 17 reti segnate, anche più di un certo Ibrahimovic. Rigorista (quasi) glaciale ma soprattutto una qualità tecnica esaltante, grazie al suo piede mancino educato e unico.

Il Milan lo vorrebbe come rinforzo per la corsia destra, ovvero un’ala con il vizio del gol e della giocata individuale. Il Sassuolo lo valuta non meno di 40 milioni di euro, ma sa anche che dopo una storia d’amore intensa e fedele potrebbe essere giunto il momento di dare a Berardi l’occasione della sua carriera.