Calciomercato Milan, la Juve pensa a Romagnoli

La Juventus di Allegri è in cerca di un nuovo difensore, in quanto Demiral è in uscita. I bianconeri potrebbero pescare dal Milan

Secondo quanto riportato da TuttoSport nella sua edizione odierna, la Juventus di Allegri è in cerca di un nuovo difensore. Con la difficile situazione economica, il club bianconero ha bisogno di cedere diversi giocatori e quindi far cassa per tornare a far quadrare il bilancio.

Una cessione di lusso potrebbe essere quella di Merih Demiral, il difensore turco che tanto piace all’Everton. Questo non ha trovato lo spazio sperato da quando milita tra le fila bianconere (2019), eppure è considerato un giocatore di alto profilo. La Juventus potrebbe guadagnare dalla sua cessione circa 30 milioni di euro.

Serve, però, un rimpiazzo economico, per questo – come riporta il quotidiano sportivo sopracitato – la dirigenza bianconera si sta guardando intorno. I possibili candidati a prendere il posto di Demiral sono Milenkovic della Fiorentina – in scadenza di contratto nel 2022 – e un difensore del Milan, anche lui con un contratto sino al 2022 e dal futuro incerto.

TuttoSport – La Juventus punta Romagnoli come colpo a basso costo

Tuttosport riferisce che la Juventus, oltre a sondare il terreno per Milenkovic, pare interessata ad Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero è reduce da una seconda parte di stagione non positiva, anzi. Alcune cattive prestazioni e il seguente infortunio hanno messo il sigillo sulla titolarità di Fikayo Tomori – difensore inglese per il quale il Milan ha deciso il riscatto a titolo definitivo dal Chelsea.

Alessio ha perso la fiducia del club e del suo allenatore Stefano Pioli, e adesso il suo futuro è fortemente in bilico. È stato il capitano del Milan per diversi anni, ma il suo contratto in scadenza nel 2022 e le alte pretese del suo agente sembrano sancire il suo addio a breve.

Mino Raiola, infatti, chiede un aumento dell’ingaggio sino a 6 milioni di euro per il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan. Cifra che la dirigenza rossonera non accorderà di certo. Il noto procuratore ha degli ottimi rapporti con la Juventus, che ovviamente potrebbero favorire il passaggio di Romagnoli tra le fila bianconere.

È quindi appeso ad un filo il futuro di Alessio. La Juventus aspetta di poter cedere Demiral per poi decidere su chi sarà il suo nuovo difensore.