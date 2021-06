Milan, si allontana Kvaratskhelia: gli inglesi in pole

Il Milan rischia di veder sfumata la pista relativa al giovane talento georgiano, più vicino ad approdare in Premier League.

Tra i tanti calciatori che il Milan sta seguendo per ringiovanire e rendere più competitiva la propria rosa, c’è anche un talento georgiano dal nome quasi impronunciabile. Un ragazzo di cui però, a prescindere dagli ostacoli dialettici, si parla un gran bene.

Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia. Attaccante esterno classe 2001, gioca in Russia nel Rubin Kazan dove si sta mettendo positivamente in luce. 23 presenze e 4 reti nell’ultima stagione per il talento georgiano, che ha già attirato l’interesse di molti club internazionali oltre a diventare punto fermo della Nazionale.

Kvaratskhelia è stato sondato dai dirigenti del Milan negli ultimi mesi, dopo i report positivi giunti dai propri talent-scout. Il ventenne, oltre ad una buona tecnica di base, sa essere anche duttile (può fare l’esterno destro e il trequartista all’occorrenza) e vanta un’ottima fisicità.

Il Milan però rischia di essere superato nella corsa a Kvaratskhelia da una rivale internazionale. Il calciatore sembra infatti indirizzato verso la Premier League inglese, campionato al momento ben più attraente rispetto alla nostra Serie A.

Secondo il cronista georgiano Lasha Kokiashvili, molto vicino anche agli ambienti rossoneri, Kvaratskhelia sembra molto vicino al Leeds United. La squadra britannica allenata dal ‘loco’ Bielsa è ora in pole per ingaggiare questo intrigante esterno offensivo.

L’intermediario di calciomercato Christian Emile si starebbe occupando personalmente della trattativa, in pieno contatto con il Leeds. Ancora non c’è nulla di definito o di ufficiale, ma sembra probabile che la società di Premier possa chiudere a breve la trattativa con l’entourage del giocatore e con il Rubin.

