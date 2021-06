Repubblica – Castillejo al Siviglia: idea scambio | Ritorno in Italia!

Il Milan ed il Siviglia starebbero valutando un’operazione di scambio alla pari in vista della prossima sessione estiva.

In molti considerano lo spagnolo Samu Castillejo come un sicuro partente in casa Milan. L’esterno offensivo, dopo tre stagioni in maglia rossonera, non ha convinto la vasta platea milanista e dunque è considerato un calciatore da piazzare altrove.

Non mancano gli approcci ed i sondaggi per Castillejo, soprattutto dal suo paese natale. Diversi club della Liga spagnola si sarebbero interessati al numero 7 del Milan, che certamente ha lasciato buoni ricordi in patria grazie alle prove positive ai tempi di Villarreal e Malaga.

Secondo quanto riporta oggi La Repubblica, sarebbe spuntato un nuovo interesse nei confronti dell’esterno mancino. Il Siviglia, che il prossimo anno disputerà la Champions League da protagonista, si sarebbe messo sulle tracce di Castillejo come eventuale rinforzo in attacco.

Castillejo dunque piace agli andalusi. E sempre secondo il quotidiano nazionale si aprirebbero le porte ad uno scambio alle pari, che farebbe contenti tutti. Il Milan cederebbe il proprio esterno classe ’95 in cambio di un fantasista già cercato in passato.

Si tratta di Alejandro Gomez, talento argentino che ha lasciato a gennaio scorso l’Atalanta (di cui era capitano) per accasarsi al Siviglia. Un calciatore che in Italia vanta ancora grandi estimatori, vista la qualità e la leadership dimostrata nelle sue stagioni a Bergamo.

Gomez non ha trascorso mesi indimenticabili a Siviglia, anzi, gli è stato riservato meno spazio del previsto dal tecnico Julen Lopetegui. Non è escluso che possa già cambiare aria in estate, con il Milan che continua a considerarlo un’alternativa idonea al partente Calhanoglu.

Come detto lo scambio Milan-Siviglia potrebbe far felici tutti. Castillejo tornerebbe in Liga e si giocherebbe il posto con l’ex rossonero Suso nel tridente offensivo. Il ‘Papu‘ avrebbe l’occasione di rientrare da protagonista in Serie A e le due squadre rinforzerebbero rispettivamente il proprio parco attaccanti. Una trattativa tutta da valutare e da confermare, che non sembra affatto impossibile.