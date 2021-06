Milan, vice Theo: proposto un terzino del Napoli

Il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro che possa fungere da vice-Theo. Alla dirigenza rossonera è stato proposto un giocatore in particolare

Il Milan è a lavoro per regalare a Stefano Pioli una rosa più competitiva in vista della prossima stagione. I reparti da ritoccare e rinforzare sono diversi, e tra questi c’è sicuramente il ruolo di terzino sinistro che ha bisogno di un innesto.

Solo Theo Hernandez non basta. Il francese avrà bisogno di fiato nel corso della stagione e per questo c’è da trovare un valido sostituto. Con il futuro ancora incerto di Diogo Dalot, terzino che sa occupare bene sia la fascia destra che sinistra di difesa, il Milan è alla ricerca di un profilo mirato.

Da diverso tempo si parla della possibilità per il club rossonero di acquisire il terzino albanese del Napoli a parametro zero, Elseid Hysaj. Anche il classe 1994, come Dalot, sa giocare sia a destra che a sinistra della difesa, e in più è un giocatore di grande esperienza.

Il suo contratto con il club azzurro scadrà il prossimo 30 giugno, e quasi sicuramente l’albanese cambierà dimora. Hysaj può rappresentare un buon colpo dato il parametro zero, e il suo procuratore sta già lavorando per trovargli una nuova destinazione.

Hysaj proposto al Milan: Fiorentina e Lazio in corsa

Secondo quando riportato da TuttoSport nella sua edizione odierna, l’agente di Elseid Hysaj lo ha proposto alla dirigenza rossonera. Il Milan sta riflettendo e cercando di capire quale può essere il profilo più adatto per sostituire all’evenienza Theo Hernandez, e per questo sta monitorando altri profili.

Certamente, il contratto in scadenza del terzino albanese può incentivare l’interesse del Milan, ma non soltanto. Infatti, secondo il quotidiano sportivo sopracitato, quello di Hysaj è un profilo che incuriosisce anche Fiorentina e Lazio.

Ricordiamo, però, che non molto tempo fa lo stesso agente del terzino del Napoli aveva affermato che questo sarebbe andato in un club che avrebbe giocato la Champions League. Se l’intenzione fosse ancora questa è chiaro che Fiorentina e Lazio potrebbero essere soluzioni distanti.

Il Milan, dal suo canto, monitora la situazione attorno a Hysaj, ma nel frattempo si guarda intorno, alla ricerca di altri profili che possono essere interessanti.